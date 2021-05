Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali: Kulusevski dal 1'. Panchina per Ilicic e Muriel

Sono ufficiali le formazioni della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che alle 21 si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gian Piero Gasperini si affiderà al tridente formato da Pessina, Malinovskyi e Zapata, con Ilicic e Muriel inizialmente in panchina, vista anche la possibilità che la gara possa andare ai supplementari, mentre per il resto spazio ai titolarissimi, con Toloi, Romero e Palomino in difesa e Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo.

Sorpresa in attacco per Andrea Pirlo, che sceglie ancora una volta, dopo averlo fatto contro l'Inter sabato scorso, Dejan Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. Panchina dunque per Dybala e Morata, pronti a subentrare a gara in corso, mentre in difesa spazio a Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.