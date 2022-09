Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Barak ancora titolare

lle ore 15, al Dall'Ara, va in scena il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Alle ore 15, al Dall'Ara, va in scena il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina. In attesa di Thiago Motta, sulla panchina dei rossoblu siede Luca Vigiani, che schiera i suoi con il suo 3-5-2 e affida le sorti dell'attacco a Barrow e Arnautovic. Promosso titolare il giovane Kasius. In casa Fiorentina, mister Italiano si affida alle maggiori certezze di cui dispone al momento: in difesa c'è ancora Dodo e non Venuti, davanti Kouame con Sottil e Jovic.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Posch, Medel, Lucumi; Kasius, Aebischer, Schouten, Soriano, Cambiaso; Barrow, Arnautovic.

Allenatore: Vigiani

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.

Allenatore: Italiano