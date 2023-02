Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: out Barella, Brozovic c'è. Lukaku preferito a Dzeko

Thiago Motta cambia poco rispetto all'undici di partenza che ha battuto la Sampdoria: torna titolare Sosa in difesa, confermato Barrow in attacco.

All'andata finì 6-1 per i nerazzurri, l'anno scorso Bologna-Inter fu un crocevia per lo scudetto. Lautaro & Co tornano al Dall'Ara per dare continuità al buon momento, mentre i rossoblù cercano di staccare, almeno momentaneamente, la Juventus. Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Orsato, di seguito le formazioni ufficiali.

