Caos Torino, un altro polverone: il nuovo capitano Lukic non verrà convocato

Scoppia un nuovo caso nel Torino: ieri mattina Lukic ha comunicato a Juric la propria volontà di andarsene, chiedendo all'allenatore di non convocarlo per la trasferta di Monza. Secondo Tuttosport, il serbo sarebbe insoddisfatto per le promesse non mantenute da Cairo, che non gli ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. Sul centrocampista c'è la Roma, che da diverse settimane è in pressing anche sull'ex granata Belotti: potrebbe essere dunque la Capitale la prossima destinazione del classe 1996.