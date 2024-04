Il Mattino - Pronti 3mln all'anno per Pioli, ma ADL vuole si liberi prima dal Milan

Il futuro a Napoli comincia a delinearsi. Secondo quanto filtra stamane da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è disposto a sedersi attorno al tavolo

Il futuro a Napoli comincia a delinearsi. Secondo quanto filtra stamane da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è disposto a sedersi attorno al tavolo con Stefano Pioli per assegnargli la panchina azzurra, ma non prima che il tecnico risolva il contratto con il Milan. Il numero uno del club partenopeo non vuole incorrere in problematiche o trattative di convincimento con i rossoneri e dunque spetterà al tecnico emiliano trattare con la società di via Aldo Rossi per la liquidazione. Risolta la questione, per Pioli è già pronto un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione.