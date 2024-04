Chiariello ai tifosi: “Punite il Napoli con i fischi all’ingresso! Poi dopo si tifa!"

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "La Roma è stanca, ma quel gol di Udine dà morale. La testa vale più delle gambe come ha detto Calzona. Saprà il Napoli fare una gara degna? La gara del rammarico, poteva essere una sfida Champions con un po’ di attenzione anche solo con Cagliari e Frosinone mentre quella di Empoli è stata della vergogna assoluta per come non hanno giocato a calcio, non hanno tirato, non hanno corso, senza metterci l’anima. Non giocano contro, ma non ci mettono la testa.

Vorrei tanto che i tifosi li punissero con una sonora fischiata all’ingresso in campo, poi si tifa sempre Napoli. Ho avuto persino uno striscione contro per essermi schierato contro uno sciopero del tifo. Ma prima e dopo si può esprimere il dissenso, mi auguro ci sia solo prima in maniera sonora, poi dopo spero negli applausi anche se si gioca solo per il settimo posto e la Lazio ha un calendario molto buono e si gioca per l’Europa League, un altro rammarico”.