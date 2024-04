Salernitana, oggi può arrivare la Serie B aritmetica: cosa deve succedere

Salernitana a un passo dal Baratro. La matematica non è arrivata ieri perché l’Udinese ha perso nei 20 minuti rimanenti contro la Roma

Salernitana a un passo dal Baratro. La matematica non è arrivata ieri perché l’Udinese ha perso nei 20 minuti rimanenti contro la Roma dopo la partita sospesa e poi rinviata per il malore di N’Dicka ed è rimasta a 28 punti, ma potrebbe arrivare stasera in occasione della sfida a Frosinone. I granata avranno infatti un solo risultato a disposizione per sperare ancora nella salvezza: la vittoria.