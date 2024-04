AUDIO - Sky, Marchetti: "Conte ha anche aspetti negativi. Pioli moderno, Gasp resta..."

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole

De Laurentiis ha già un contratto pronto per Pioli?

“La situazione Conte può rimanere ancora aperta. Ci sono tante panchine in giro per l’Europa, bisogna capire che aspettative abbia Conte. Napoli lo affascina come scelta, poi ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro. Conte ha degli aspetti positivi, altri negativi come la spesa per il suo ingaggio e per le richieste sul mercato. Potrebbe scontrarsi con un presidente come De Laurentiis. Pioli è un allenatore moderno che ha vinto in una società che lo ha fatto lavorare serenamente. Ha condiviso un pezzo di storia con due strutture societarie diverse, può essere un profilo giusto così come Gasperini, anche se in questo caso c’è un contratto in essere con l’Atalanta e non credo che a Bergamo vogliano privarsi di Gasperini”.