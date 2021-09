CLASSIFICA - Il Milan aggancia l'Inter a 10 punti, domani il Napoli può volare al comando in solitaria

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo la quarta giornata di campionato, il solo Napoli, impegnato domani a Udine, ha collezionato tutte vittorie finora. Dopo la sconfitta della Roma a Verona, anche il Milan non riesce a vincere. I rossoneri però riescono a pareggiare a Torino contro la Juventus in rimonta. In testa alla classifica, in attesa di Udinese-Napoli, le milanese comandano a 10 punti. Ancora zero vittorie per la Juventus, relegata al terzultimo posto in classifica.

Inter 10

Milan 10

Roma 9

Napoli 9*

Fiorentina 9

Udinese 7*

Atalanta 7

Bologna 7

Lazio 7

Torino 6

Sampdoria 5

Sassuolo 4

Spezia 4

Genoa 3

Venezia 3

Empoli 3

Verona 3

Juventus 2

Cagliari 2

Salernitana 0

* Una partita in meno