Colpaccio dello Spezia che inguaia il Genoa: Bastoni decide il derby

A Marassi lo Spezia batte 1-0 il Genoa nel derby ligure valido per la 21ª giornata di Serie A. Spezia che si impone grazie alla rete di Bastoni al 14', il mediano bianconero non sbaglia sul'assist dalla sinistra di Verde e con un rasoterra trafigge Sirigu. Bianconeri più pericolosi e padroni di casa in netta difficoltà, a partire dalla costruzione del gioco. Crisi nera in casa Genoa la cui situazione di classifica si fa sempre più preoccupante.