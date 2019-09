CorSport - Brescia in difficoltà e Corini rischia: sarà decisiva la sfida contro il Napoli

Non sta vivendo un bel momento il Brescia dopo il ko in rimonta contro il Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che fino alla sfida con la Juve e forse fino alla gara successiva col Napoli, in programma domenica prossima, Cellino non prenderà una decisione sul futuro di Corini. Che - si legge - potrebbe non aver digerito le voci sul cambio d'allenatore con Pioli sullo sfondo.