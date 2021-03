Dybala col Napoli ci sarà: la Juve punta a recuperarlo già per la gara precedente

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport nella giornata di ieri la Joya è volata a Innsbruck per un consulto col professor Fink in merito alle condizioni e alle terapie del ginocchio sinistro. Ed in tal senso, un bagliore di luce in fondo al tunnel sembra esserci, visto che il dolore è diminuito e le terapie sembrano funzionare.

TRA INTENZIONI E REALTA' - L'intenzione di Dybala sarebbe quella di esser disponibile per il Porto, ma con l'argentino sarà utilizzata la massima cautela e quindi è più verosimile un rientro in gruppo col Cagliari (14 marzo) o nel recupero col Napoli (17 marzo). A prescindere dalla data del rientro, spiega il quotidiano, è già certa l'assenza di Dybala dalla chiamata dell'Argentina per la sosta di fine marzo. Nell'occasione la Joya resterà a Torino per lavorare e tornare al top della condizione.