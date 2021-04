Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: out Chiesa e Danilo. Torna Milenkovic

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Juventus, match delle 15 valido per la 33ª giornata di Serie A. Iachini ritrova Milenkovic in difesa e Castrovilli a centrocampo, al posto dello squalificato Bonaventura. A sinistra preferito Igor a Biraghi.

Andrea Pirlo non può contare sul grande ex Chiesa e a Danilo. I bianconeri vanno in campo sulla carta con un 3-5-2 abbastanza classico con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. In attacco Dybala vince il ballottaggio con Morata, si rivede Szczesny a difesa dei pali.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Ramset, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.