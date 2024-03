Giuntoli ci riprova ancora per Amrabat: da tempo lo voleva anche al Napoli

L'ex Fiorentina sondato dai bianconeri già lo scorso agosto e in passato vicino al Napoli dell’allora d.s. Giuntoli.

Non c’è solo Teun Koopmeiners tra gli obiettivi della Juventus per il centrocampo. La Juventus segue da tempo anche Martin Zubimendi, del quale - si legge su La Gazzetta dello Sport - convince tutto tranne la valutazione della Real Sociedad: almeno 50 milioni. Anche perché sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Arsenal, motivo per cui il club basco non tenderà a fare sconti. Mentre un altro nome studiato dalla Vecchia Signora già in passato è Sofyan Amrabat, sondato dai bianconeri già lo scorso agosto e in passato vicino al Napoli dell’allora d.s. Giuntoli.