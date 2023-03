Gazzetta ammette: Pogba un problema per la Juve, ingaggio faraonico (almeno) fino al 2024

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paul Pogba

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese arrivato per fungere da chioccia ai più giovani sta fin qui vivendo una stagione maledetta, caratterizzata da un infortunio curato male e da 35 minuti fin qui giocati in due gare diverse.

Per la gara di ieri contro il Friburgo Pogba era abile e arruolabile, ma non è stato convocato per essere arrivato in ritardo al ritiro della squadra. E il futuro? Nonostante una Juve scontenta della sua prima stagione difficilmente si muoverà in estate: questo perché il contratto di Pogba da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus potrà beneficiare del Decreto Crescita solo se il calciatore resterà in Italia almeno due anni.