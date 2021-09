Tmw - Salernitana, quinto ko in sei gare: la dirigenza però vuole continuare con Castori

Nonostante il ko contro il Sassuolo e un solo punto conquistato in questo avvio di stagione dopo sei partite giocate, non sembra oggi a rischio il posto di Fabrizio Castori. Secondo le ultime riferite da Tuttomercatoweb, nonostante i risultati non stiano arrivando e che il cambio di marcia sia stato chiesto dal club, la dirigenza avrebbe deciso di continuare il percorso col tecnico. La prossima sfida, in programma il 2 ottobre, è contro il Genoa prima della sosta e potrebbe essere un esame importante per la Salernitana.