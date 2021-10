Il Bologna sostituisce il lungodegente Kingsley: in arrivo lo svincolato Viola

L'ex centrocampista del Benevento Nicolas Viola è la scelta del Bologna per sostituire il giovane Kingsley Michael: stasera, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è previsto l'incontro decisivo tra il club emiliano e l'agente del calciatore, che dovrebbe legarsi ai rossoblù con un contratto fino al prossimo giugno con opzione. L'italiano ha vinto la concorrenza dell'ex Sampdoria Fernando, che venendo da un campionato giocato in Cina è fermo da mesi e non sarebbe stato utile alla causa di Mihajlovic ancora per parecchio.