Inter, allarme De Vrij in vista del Napoli: si è infortunato in Nazionale

Un infortunio patito da Stefan De Vrij tiene in ansia l’Inter. Il difensore nerazzurro è stato infatti sostituito al 90’ in Olanda-Montenegro 2-2, rimpiazzato dal bianconero Matthijs De Ligt. Secondo i media olandese, il calciatore avrebbe accusato un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Una brutta tegola per gli Oranje, ma anche per l’Inter, attesa alla ripresa dal big match contro il Napoli.