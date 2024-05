Caressa: "Ho parlato con ADL: non lo vedo convinto di Conte. E c'è una cosa che l'ha sorpreso..."

Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato a Radio Deejay del suo incontro con De Laurentiis

Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato a Radio Deejay del suo incontro con De Laurentiis: "Ieri sono stato a Napoli, ho visto De Laurentiis e abbiamo fatto un'oretta insieme con una lunga chiacchierata. Innanzitutto ho capito che al di là degli allenatori il presidente è rimasto molto deluso dall'appagamento che ha visto nella squadra e che non si aspettava minimamente. Se ci dovesse essere una rivoluzione in estate non mi sorprenderebbe. Non sto parlando di Kvara ma potrebbe mandare via tanti giocatori.

Sul discorso allenatore è stato molto ermetico ma ho capito che non era molto convinto sul discorso Conte. Penso che il tecnico leccese sia sfumato al di là dei soldi perché lui ha in mente un allenatore che vuole vincere e che magari non ha ancora vinto in carriera. Un profilo che possa riaccendere la fiammella nell'ambiente".

Ivan Zazzaroni ha risposto: "Spero che non faccia sciocchezze perché quest'anno li ha veramente toppati", Caressa ha poi replicato: "Ma lo sa anche lui che non può rischiare con un nome giovane. Abbiamo parlato anche di Gasperini".

I due giornalisti si sono anche confrontati sul pronostico di Udinese-Napoli: Zazzaroni punta sugli azzurri e vede un Napoli vincente al Bluenergy Stadium. Parere opposto per Caressa, secondo cui a vincere sarà la squadra di Fabio Cannavaro, che necessita di un successo per evitare la retrocessione e tirarsi fuori dalla zona rossa.