Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sanchez-Thuram dal 1'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 32ª giornata di Serie A tra Inter e Cagliari.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Pavard e Lautaro squalificati: Bisseck in difesa, Sanchez in attacco con Thuram. Torna titolare Bastoni, Darmian vince il ballottaggio con Dumfries sulla destra. Il centrocampo è il solito: solo panchina per Frattesi.

Claudio Ranieri deve a sua volta rinunciare agli squalificati Nandez e Deiola. Difesa a quattro, con Hatzidiakos preferito a Zappat: a sorpresa, Obert vince il ballottaggio con Dossena. In panchina il talentino nerazzurro Oristanio, davanti ci sono Jankto e Luvumbo a supporto di Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri.