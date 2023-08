Inter, Inzaghi: "Scudetto? Non faccio griglie, la seconda stella è il nostro sogno"

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - "Non mi piace fare griglie. Il nostro grande sogno è quello di conquistare la seconda stella perché i nostri tifosi se lo meritano. Vogliamo vincere trofei e fare più partite possibili. Sarà emozionante tornare in campo, sarà la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo Istanbul. Non vediamo l'ora di cominciare e di farlo nel modo giusto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza che aprirà ufficialmente la stagione dei nerazzurri. (ANSA).