Inter, Scudetto da incubo per Zhang: se non paga 250mln entro maggio perderà il club

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il quotidiano La Stampa entra nel merito della questione societaria in casa Inter. Steven Zhang non torna in Italia da otto mesi. E la sentenza di ieri della Corte d’Appello di Milano non avvicina il viaggio da Nanchino a Milano del presidente dell’Inter.

I giudici civili hanno riconosciuto la validità nel nostro Paese della condanna della Corte Suprema di Hong Kong contro Zhang a restituire un prestito di 255 milioni di dollari alla China Construction Bank che, per ironia della sorte, ha i suoi uffici milanesi proprio di fronte alla sede dell’Inter nel quartiere dei grattacieli di Porta Nuova. Il termine è fissato al 20 maggio, ma se la scadenza non fosse rispettate il fondo Oaktree potrebbe diventare il nuovo proprietario dell'Inter esercitando il pegno. Non è ancora stata scartata l'ipotesi di uno spostamento in avanti del termine del pagamento con un incremento del tasso di interesse.