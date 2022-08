Juventus, Bonucci ko per un fastidio al flessore: a rischio contro la Samp

La situazione verrà monitorata quotidianamente.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Sassuolo all'esordio in campionato, la Juventus si prepara alla sfida di lunedì in programma a Genova contro la Sampdoria. Il tecnico Massimiliano Allegri, però, deve fare i conti con un problema dell'ultimora: Leonardo Bonucci, infatti, ha accusato un fastidio al flessore ed è dunque a rischio per la trasferta. La situazione verrà monitorata quotidianamente, ma in caso di (probabile) forfait è pronto a debuttare Gatti dal primo minuto.