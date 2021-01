Juventus, Dybala ancora fuori: vuole tornare al top per il Napoli

Paulo Dybala sarà il colpo di mercato per l'attacco della Juventus. Mentre le trattative per la quarta punta sono in fase di stallo e il tutto potrebbe essere rimandato a giugno, con Kulusevski che ha convinto come spalla di Ronaldo o Morata, la Joya prosegue il suo recupero e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe tornare a disposizione tra circa una settimana. L'argentino avverte ancora un po' di dolore al ginocchio, dopo la lesione di basso grado al legamento collaterale mediale, ma sta lavorando duramente con una doppia sessione di allenamento quotidiano che svolge tra piscina, terapie e agopuntura. Non c'è fretta e verosimilmente la Juve spera di averlo al top per metà febbraio, per la sfida contro il Napoli