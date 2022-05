L'Atalanta si rilancia e complica il finale allo Spezia: tris bergamasco al Picco

Al Picco l'Atalanta batte 3-1 lo Spezia nel lunch match della 36ª giornata di Serie A.

Al Picco l'Atalanta batte 3-1 lo Spezia nel lunch match della 36ª giornata di Serie A. Atalanta che sblocca il risultato al 16' con Muriel, che dopo aver scambiato con Malinovskyi supera Provedel con una gran conclusione. Alla mezz'ora il pareggio dei liguri: Verde sfrutta un errore della difesa bergamasca e solo davanti a Musso lo salta in dribbling e deposita la palla il rete per l'1-1. L'Atalanta torna in vantaggio al 73' con Djimsiti: punizione battuta da Koopmeiners, sponda di Demiral per l'albanese che di testa supera Provedel. All'88' arriva il terzo gol bergamasco che chiude il match: Muriel riceve palla in area e serve Pasalic, che di precisione calcia di destro nell'angolino alla sinistra di Provedel. Con questi tre punti la squadra di Gasperini aggancia momentamente la Roma al sesto posto, si complica invece il finale di stagione per lo Spezia che resta a +5 sulla terzultima.