La Lazio crolla all'Olimpico, il Milan si impone 3-0

La Lazio cerca punti preziosi per non rinunciare al sogno Scudetto, il Milan altrettanti per centrare l'Europa e anche un po' di riscatto dopo il pari amaro.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Crollo netto e potenzialmente decisivo, quello della Lazio tra le mura amiche contro il Milan. Orfana di Immobile e Caicedo, la squadra di Inzaghi è subito una pesante sconfitta nella corsa Scudetto, con i rossoneri che si sono imposti per 3-0: di Ibrahimovic e Calhanoglu le reti nel primo tempo, con Rebic abile a firmare il terzo gol e chiudere di fatto la partita.