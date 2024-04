La Lazio trasforma la contestazione in gol: poker alla Salernitana

All'Olimpico la Lazio batte 4-1 la Salernitana nell'anticipo della 32ª giornata.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico la Lazio batte 4-1 la Salernitana nell'anticipo della 32ª giornata. Dopo sei minuti i padroni di casa la sbloccano già con Felipe Anderson che parte dalla destra, converge verso il centro dell’area e supera Costil con una conclusione in diagonale precisa. Il raddoppio arriva pochi giri di lancetta più tardi con un’azione confusa in area di rigore risolta da Vecino dopo un evidente tocco di mano di Gyomber che Zufferli stava per sanzionare. Improvvisamente i granata. Due minuti più tardi Maggiore scodella un pallone perfetto per la testa di Tchaouna che stacca di testa e supera Mandas. Al 36’ una bell’azione fra Felipe Anderson e Luis Alberto porta il brasiliano a calciare verso Costil e a segnare la sua doppietta personale per il 3-1.

La Lazio cala il poker all'87'. La formazione di Igor Tudor segna la rete del 4-1 con Gustav Isaksen che approfitta di un passaggio di Rovella, abile a recuperare palla sulla trequarti, e a servire la punta che trafigge Costil con un preciso diagonale.