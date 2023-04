La Salernitana cala il tris all'Arechi: Sassuolo mai in partita

All'Arechi la Salernitana batte 3-0 il Sassuolo nell'anticipo della 31ª giornata di Serie A.

All'Arechi la Salernitana batte 3-0 il Sassuolo nell'anticipo della 31ª giornata di Serie A. Poche le occasioni da segnalare per il Sassuolo, meglio i granata in tutto e per tutto, sia difensivamente che offensivamente. All'8' è già vantaggio Salernitana, grazie a un calcio d'angolo deviato da Gyomber all'altezza del secondo palo e corretto in rete da Pirola. Il Var conferma la posizione regolare e il vantaggio campano. Il Sassuolo cerca di riprendersi, ma l'attacco sembra avere le polveri bagnate, visto che non arrivano grandi azioni da gol.

Così, dopo un esterno della rete da parte di Candreva, arriva anche il raddoppio al grazie a una sponda di Botheim che premia Dia, con Rogerio addormentato che non riesce a coprire sull'inserimento dell'ex Villarreal. I campani calano il tris appena prima della metà del secondo tempo. Azione corale dei campani, con Dia che serve Coulibaly al limite dell'area: il tiro è preciso e non lascia spazio a una parata di Consigli, impossibilitato dall'arrivare all'angolino più lontano.