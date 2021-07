Lazio, Reina ambizioso: "Vogliamo giocare come il Napoli di Sarri"

Prima conferenza stampa nel ritiro della Lazio. A inaugurare la stagione, dopo la presentazione di Sarri venerdì scorso, è Pepe Reina: "Sarri? Faremo in modo di adattarci alle sue idee e accorciare i tempi d'adattamento il più possibile. Ovviamente, dopo cinque anni con Inzaghi, un po' di tempo ci vuole: Sarri gioca in tutt'altra maniera. Non mi azzardo a dire pregi o difetti, altrimenti mi mena (ride, ndr). Sicuramente è un perfezionista, lavora tanto per raggiungere la perfezione. Sono fiducioso".

I compagni hanno chiesto a te e Hysaj qualche consiglio su Sarri?

"Conosciamo perfettamente il mister, quindi possiamo dare consigli. Questo è un gruppo molto disponibile. Mi auguro che la Lazio giocherà un calcio bello, l'obiettivo è arrivare a giocare come il Napoli".

Cosa può dare Hysaj alla Lazio?

"È un'avventura sportiva che gli farà bene. Ha già lavorato molto con il mister, è avvantaggiato. Può fare molto comodo, anche perché può giocare in più ruoli".