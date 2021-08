Lazio, Sarri lo vede alla Insigne: Correa ha ribadito di voler cambiare aria

Nessun ritardo nel rientro dell’attaccante di Joaquin Correa in città, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere di Roma. L’attaccante ha sostenuto i test atletici prima di presentarsi a Formello: ha parlato con Tare e poi con Sarri, nel pomeriggio è comparso pure il presidente Lotito dopo la mattinata al mare. Al nuovo allenatore, il Tucu ha ribadito che vuole cambiare aria, ma senza troppa veemenza. La Lazio è disposto a venderlo per soddisfare le sue ambizioni. Sarri vorrebbe motivarlo e averlo a disposizione, spiegandogli che ha in testa un ruolo alla Insigne. Domani il ritiro di Marienfeld, in Germania: a meno di sorprese, non da escludere, il giocatore dovrebbe partire in ritiro. Di margine per concludere le trattative già avviate ce n’è, a patto che i club interessati (Arsenal, Everton, Tottenham, PSG) mettano i soldi giusti.