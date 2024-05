Marca distrugge la società del Milan: "Su Lopetegui ha ceduto al ricatto dei tifosi"

Così scrivono gli spagnoli di Marca, in merito alla rivolta social dei tifosi rossoneri che ha portato, al momento, il club rossonero a raffreddare il proprio interesse per il tecnico

"I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui". Così scrivono gli spagnoli di Marca, in merito alla rivolta social dei tifosi rossoneri che ha portato, al momento, il club rossonero a raffreddare il proprio interesse per il tecnico Julen Lopetegui che sembrava essere in pole per la sostituzione di Stefano Pioli.

Marca va giù duro con il club rossonero per il comportamento con l'allenatore spagnolo: "Purtroppo Milano vive del suo passato… e del passato. Non è tipico di un club così grande – solo il Real Madrid ha più Coppe dei Campioni – cedere al ricatto di una manciata di firme (11.000) con la bozza di contratto sul tavolo”.