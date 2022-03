Mattioli: "Questo Dybala può andare anche alla Salernitana e non gioca"

Mario Mattioli, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare di vari temi

Mario Mattioli, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare di vari temi: "Il mio voto è sette alla prestazione dell'Inter che ha vinto all'Anfield Road. Ai fini del passaggio del turno sono stati nefasti gli ultimi minuti dell'andata a San Siro. Credo che ora possa ripartire e tornare l'Inter dei primi tempi della stagione". Sul Napoli ha detto: "Spalletti ha cercato di alleggerire la pressione sulla squadra, col Milan nella ripresa ha giocato male. Il tecnico ha cercato di non criticare il gruppo, però stavolta credo che questo ko possa farsi sentire". Sulla Juventus e sul caso Dybala ha detto: "Credo che l'argentino debba trovare una gestione fisica che gli consenta di giocare tre gare su quattro e non una su sei. Vanno cercati i motivi di questi guai muscolari, i risvolti da cui derivano. A volte c'è anche troppa fretta di recuperare i giocatori, va data più importanza alla gestione medica e fisica che non da campo. Se vuol rimanere resterà se vorrà andare forse all'Inter beh brutalmente dico che questo Dybala però può anche andare alla Salernitana. Non gioca. C'è stata la ricaduta di qualche giorno fa e non so cosa dire, pare incomprensibile".