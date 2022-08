Milan, ansia per l'infortunio di Tonali: lunedì gli esami, si teme uno stiramento

La speranza del tecnico rossonero è che si tratti di una semplice elongazione, ma il rischio stiramento, ad ora, non può essere escluso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Stefano Pioli: l'infortunio accusato da Tonali nell'amichevole di questa sera contro il Vicenza lo costringerà a saltare l'esordio in campionato contro l'Udinese. Problema all'inguine per il centrocampista rossonero, che - come si apprende da Gazzetta.it - nella giornata di lunedì si sottoporrà ad accertamenti strumentali. La speranza del tecnico rossonero è che si tratti di una semplice elongazione, ma il rischio stiramento, ad ora, non può essere escluso.