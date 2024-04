Milan, Pioli esagera: "Non siamo molto distanti da Real o City"

Alla vigilia della sfida alla Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida alla Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida, traendo però spunto dal grande spettacolo ammirato ieri durante il quarto di finale di andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City: "Noi ci prendiamo sempre dei rischi quando giochiamo, poi è chiaro che la palla non ce l'avremo sempre noi... Se vuoi essere una squadra offensiva qualche spazio devi concederlo. Credo che domani per mentalità sulla carta domani sarà a livello visivo un bello spettacolo, anche per i possibili colpi dei giocatori singoli...".

Come tipo di gioco è lì che devi arrivare il tuo Milan, cioè a Real-City?

"Noi siamo arrivati in semifinale l'anno scorso, vuol dire che eravamo lì. Non credo che siamo molto distanti. L'Europa League è sotto la Champions, ma ci sono grandi squadra. Nessuno si stupirebbe se noi, il Liverpool o il Bayer giocassero la Champions; il nostro girone è l'unico che ha due squadre ai quarti di finale, ci è mancato il piccolo scatto. Ma ora abbiamo un obiettivo importante. Noi possiamo giocare un calcio moderno, di ritmo, di intensità, di posizione, di giocate individuali".