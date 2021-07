Polemiche a Roma, amichevole chiusa anche alla stampa: negato diritto cronaca

Fa discutere la scelta della Roma di non trasmettere i primi match di precampionato contro il Montecatini e la Ternana. USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) si sono scagliate con forza contro la società giallorossa, emanando un duro comunicato in cui viene accusata la Roma di aver leso il diritto di cronaca.

IL COMUNICATO - “Esiste un interesse generale all’informazione, e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”. Questo stabilisce la Corte Costituzionale, con sentenza 105/1972, che risulta ignorata o, comunque, disattesa dalle disposizioni che la società AS Roma ha emanato per gli accreditamenti agli allenamenti della prima squadra. Evidenti e inaccettabili le limitazioni al diritto di cronaca e al pluralismo dell’informazione, ma anche all’esercizio del diritto al lavoro, negato a colleghi giornalisti e fotografi. Il limite inaccettabile al diritto di cronaca posto dalla AS Roma riguarda tutti i settori informativi. Ai giornalisti è stato negato l’accesso per la prima amichevole ufficiale della stagione. Sarà così anche per la seconda. Nella seconda parte della preparazione, in Portogallo, su 12 giorni solo un paio di volte sarà possibile entrare nel centro sportivo che ospita la Roma e vedere gli allenamenti. Va garantito il diritto di cronaca, il diritto dei lettori, dei telespettatori, degli ascoltatori, di essere informati".

LE AMICHEVOLI - Dopo aver giocato giovedì contro il Montecatini, la Roma scenderà in campo oggi alle 18 contro la Ternana, nel secondo appuntamento di questo precampionato. Dopo di che, ci saranno altre due sfide prima della partenza per la seconda parte di ritiro, in Portogallo. Il 21 luglio la Roma giocherà a Trieste contro la Triestina, mentre il 25 a Frosinone contro il Debrecen. La partita contro la Triestina sarà visibile su Sportitalia.