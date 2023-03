Pres. Milan spera nell'Inter ai quarti: "L'Euroderby sarebbe evento mediatico globale"

Il Milan è ai quarti di Champions League per la prima volta dopo undici anni e insieme ai rossoneri altre due italiane, come non succedeva dal 2005/2006

Napoli e Inter. La possibilità di essere sorteggiati con una italiana e addirittura contro la rivale cittadina, è alta. Ne ha parlato questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni a La Gazzetta dello Sport.