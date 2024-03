Pres. Salernitana dice tutto: "Sousa aveva parlato col Napoli, poi è tornato ma non motivato"

Lunga intervista al Corriere della Sera per Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che parla anche dei contatti della scorsa estate

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lunga intervista al Corriere della Sera per Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, che parla anche dei contatti della scorsa estate tra Sousa e il Napoli.

Sousa, Inzaghi, Liverani e adesso Colantuono, senza considerare l’esonero di Nicola la passata stagione. Non era evidentemente tutta colpa loro.

"A Nicola ho fatto un grande torto, inutile girarci attorno, è il mio cruccio. Sousa è il migliore tecnico che abbia mai incontrato, intelligentissimo. Ma quest’anno ambiva a qualcosa di più importante, ci siamo anche dati un momento per riflettere, lui parlò con il Napoli, poi è tornato ma non era abbastanza motivato. Inzaghi è un rimpianto, grande persona. Il calcio ha bisogno di figure come lui: potevo riprenderlo ma avrei fatto un altro errore. Liverani lo ha voluto Sabatini, ma non si sono innescati i meccanismi. Colantuono ama Salerno, è con noi da tempo".