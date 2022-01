Retroscena Vlahovic: il Newcastle aveva offerto 90 mln, decisiva la volontà del bomber

Il Newcastle aveva messo sul piatto una grossa cifra pur di battere la concorrenza della Juventus per l'acquisto del cartellino di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba: come riportato dal "Corriere dello Sport", infatti, il club inglese sarebbe arrivato ad offrire ben 90 milioni di euro al club viola, che, però, ha dovuto fare i conti con l'ostinato rifiuto di Vlahovic ad ogni destinazione diversa dalla Juve, che alla fine l'ha spuntata per 70 milioni di euro.