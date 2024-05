Ds Monza sulla stellina Popovic: "Ha fisico e tecnica, ma è arrivato fuori condizione"

Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è intervenuto in diretta su TvPlay parlando anche di Matija Popovic

Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è intervenuto in diretta su TvPlay parlando anche di Matija Popovic, talento classe 2006 messo sotto contratto dal Napoli a gennaio, soffiandolo a tanti club europei, ma che non sta trovando spazio in prestito al Monza (è impegnato nel campionato Primavera):

“Popovic? Ha una grandissima tecnica ma qui è arrivato in ritardo di condizione. Calciatore valido con struttura fisica importante, ha frequenza di passo. Senza condizione fisica, però, è difficile mettere in mostra le proprie qualità”.