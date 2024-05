Da Firenze: "Un peccato Italiano vada via. L'unico che può farlo vacillare è Commisso"

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi fiorentini, il giornalista Mario Tenerani ha fatto il punto anche su Italiano

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi fiorentini, il giornalista Mario Tenerani ha affrontato anche il tema legato al futuro di Vincenzo Italiano, tra i nomi accostati anche quest'estate al Napoli di De Laurentiis che lo stima da tempo. Di seguito alcuni stralci:

"Si continuerà a discutere all'infinito su Italiano. Le chiacchiere non si placheranno nemmeno quando siederà su un'altra panchina perché qualcuno solleverà paragoni. Le discussioni non si sono attenuate nemmeno di fronte ad una vittoria convincente della Fiorentina contro il Bruges che avrebbe meritato un punteggio più largo. Non ci si ferma neppure davanti ad elementi chiarissimi: la Fiorentina è arrivata a questo punto decisivo della stagione in ottime condizioni fisiche, non è un dettaglio banale. La squadra sta bene, corre e resiste sulla lunga distanza.

Se lo spogliatoio è così unito il merito va ai professionisti che lo compongono e ad un allenatore (lo vogliamo dire?) che ha trovato la chiave giusta per entrare nella testa dei calciatori. Italiano e il gruppo sono il segreto della Fiorentina. Il ritorno tra pochi giorni in Belgio sarà tutt'altro che semplice, Atene è ancora lontana, ma con questi ingredienti è consentito sognarla. Da fuori tecnico squadra ci fanno respirare un buon clima ed è un peccato che Italiano se ne vada. Non ci risulta che abbia cambiato idea: qualcuno si spinge in avanti e spera che un trionfo in Conference, con accesso immediato all'Europa League, potrebbe far dondolare Italiano. Chissà... Di sicuro l'unico che potrebbe farlo vacillare è Rocco Commisso, ma anche in questo caso il quadro è poco nitido. Il presidente è arrivato a poche ore dalla sfida col Bruges e ripartirà martedì quando la Fiorentina volerà in Belgio".