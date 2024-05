Cds - Kvara, c'è già stato l'incontro tra ADL e l'agente: passi avanti, la situazione

La stagione di Kvaratskhelia proseguirà con l’Europeo, ma l’obiettivo è presentarsi con le idee chiare per tutti.

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste, lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che nei giorni scorsi, prima della Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. Rispettate duenque le rispettive parole di tornare a parlarne verso fine campionato, ormai dietro l'angolo, per arrivare ad un'intesa sul contratto. La scadenza è ancora lontana, giugno 2027, ma da tempo è aperta la problematica relativa all'incremento dell'ingaggio ad oggi ancora a 1,5mln di euro.

La stagione di Kvaratskhelia proseguirà con l’Europeo, ma l’obiettivo è presentarsi con le idee chiare per tutti. Il summit s'è concluso con un 'aggiorniamoci presto'. Non è arrivata ancora la firma, e dunque l’intesa su ogni aspetto, ma - si legge - il nuovo appuntamento conferma che le parti stanno lavorando e hanno intenzione di continuare a farlo. Del resto il Barça non può accontentare il Napoli e ADL non ha alcuna volontà di cederlo, anzi viene ritenuto la pietra su cui rifondare. Oltre all'ingaggio, si discute anche sulla possibilità di inserire una clausola in stile Osimhen. Ma si attende la prossima riunione entro fine maggio.