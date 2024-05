Repubblica - Italiano avanza: ha avuto un contatto recente con ADL, la situazione

La scelta del nuovo allenatore è ancora da decrifrare. Il toto-allenatore trova spazio anche sulle pagine di Repubblica

La scelta del nuovo allenatore è ancora da decrifrare. Il toto-allenatore trova spazio anche sulle pagine di Repubblica, raccontando che in rialzo ci sono le quotazioni di Vincenzo Italiano. Il presidente De Laurentiis lo stima e di recente - si legge - gli ha fatto i complimenti per i risultati con la Fiorentina (ad un passo dalla fine di Conference League). Contatti interlocutori ci sono stati tuttavia pure con Conte, Pioli, Gasperini e Tedesco, mentre lo stesso Calzona si sente in corsa. Servono tre settima-ne di pazienza, scrive il quotidiano.