Salernitana retrocessa, ma Mourinho la fece passare per forte: "Ha potenziale da Europa"

I 42 punti della scorsa stagione sono ormai soltanto un ricordo, dolce e amaro allo stesso tempo. La sconfitta contro il Frosinone ha certificato quanto si sapeva già da tempo e ormai è consacrato dall'aritmetica: la Salernitana, 15 punti in 34 giornate di questo campionato di Serie A, è infatti retrocessa.

Un finale a dir poco amaro, per una squadra partita a inizio stagione con ben altre premesse. Reduce dal miglior piazzamento e dal record di punti in Serie A sotto la guida di Paulo Sousa e della dirigenza coordinata dall'ormai ex ds Morgan De Sanctis, la formazione campana iniziava il campionato con sogni che oggi assomigliano a quelle di Icaro.

A certificare il sentito comune, non solo di chi vive e tifa a Salerno, ma anche da chi guardava i granata da fuori, basterebbe ricordare le parole di José Mourinho. Lo Special One, a inizio campionato, preparava così la partita contro i campani, poi conclusa con un pareggio sul risultato di 2-2: "Ha il potenziale per arrivare in Europa, hanno un ottimo allenatore - disse Mou - mi aspetto una gara difficile, come tutte in Serie A, mai dirò che mi aspetto una partita semplice". Sulla difficoltà dell'impegno nell'immediato, ebbe anche ragione lui. Quanto al resto, decisamente meno.