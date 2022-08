Sarri non mette il Napoli tra le candidate allo Scudetto: "Si è inserita la Roma"

A poco più di una settimana dall'inizio della Serie A, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto la sua sulle favorite per la conquista della Serie A

A poco più di una settimana dall'inizio della Serie A, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto la sua sulle favorite per la conquista della Serie A 2022/23: "Sta iniziando una stagione folle, cinquanta giorni di sosta non si erano mai visti e mi aspetto risultati imprevedibili. La Juve era forte anche l’anno scorso, l’Inter la consideravo la principale candidata allo scudetto, però il mercato della Roma le fa cambiare gli obiettivi. Wijnaldum, Belotti, Dybala. Il Wijnaldum di Liverpool un giocatore fortissimo e Dybala con me è stato eccezionale. Il Milan può rivincere se conserva lo spirito della stagione passata, aveva una voglia feroce di imporsi e due tre giocatori che quando ripartono…", ha detto nel corso dell'intervista al 'Corriere dello Sport'.