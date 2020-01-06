Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma, Juve-Cagliari e Milan-Samp
Prosegue la penultima giornata del girone d'andata di Serie A. Alle 15 scenderanno in campo altre sei squadre per tre partite: Atalanta-Parma, Milan-Sampdoria e Juventus-Cagliari. Di seguito le formazioni ufficiali delle tre sfide.
Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.
Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati.
Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.
Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.
Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo
Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.