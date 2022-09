Spezia, sabato un nuovo rinforzo pronto per la sfida al Napoli

blues hanno fatto firmare una penale allo Spezia per imporre il calciatore tra i titolari (se Ampadu non gioca un tot di partite per le quali è disponibile gli inglesi hanno diritto a incassare del denaro dallo Spezia).

"Ampadu, nodo ruolo: il Chelsea lo vuole in difesa, penale nel contratto" scrive Il Secolo XIX (ed. La Spezia). Ampadu e lo Spezia hanno regolarizzato ieri, tramite la federcalcio inglese, il tesseramento per l'Italia. Il giocatore è pronto per l'esordio contro il Napoli. Intanto si discute sul suo ruolo e non solo. I blues hanno fatto firmare una penale allo Spezia per imporre il calciatore tra i titolari (se Ampadu non gioca un tot di partite per le quali è disponibile gli inglesi hanno diritto a incassare del denaro dallo Spezia).

Ma c'è di più perché Tuchel crede che Ampadu, che può giocare in difesa ma anche da esterno o da centrocampista, sia un buon centrale difensivo e per questo il Chelsea lo ha ceduto in prestito chiedendo rassicurazioni sul suo ruolo in campo.