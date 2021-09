Torino, tegola Pjaca: salta il derby, rientra direttamente col Napoli?

Marko Pjaca salterà la gara contro il Venezia. Come riporta Sky Sport, il trequartista croato si è fermato a causa di un problema muscolare rimediato nel finale della gara contro la Lazio e aveva lasciato il campo zoppicante.

Un problema in più per Ivan Juric, che già deve fare i conti con le assenze di Belotti, Praet e Zaza per la gara contro i lagunari. Il classe 1995 potrebbe saltare anche il derby contro la Juventus, in programma tra una settimana esatta all’Olimpico Grande Torino, per tornare in campo dopo la sosta per le nazionali.