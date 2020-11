Udinese, che caos: il Covid decima la squadra, con la Lazio sei assenti più Gotti

Tante assenze per l'Udinese nel match in programma oggi alle 12:30 contro la Lazio. La squadra bianconera conta infatti con sei calciatori assenti (Lasagna, Okaka, Ouwejan, De Maio, Mandragora e Nestorovski) e, soprattutto, col forfait di mister Luca Gotti: al suo posto, in panchina, andrà così il suo vice Gabriele Cioffi.