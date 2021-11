UFFICIALE - Milan, infortunio per Tomori: non è tra i convocati per la Fiorentina

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina e oltre all'assenza di Ante Rebic, resa nota ieri anche dallo stesso tecnico in conferenza stampa, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Tomori che ha accusato un fastidio all'anca che verrà valutata in questi giorni. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.