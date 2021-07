UFFICIALE - Salernitana, ecco Ruggeri: il terzino arriva in prestito dall'Atalanta

Matteo Ruggeri lascia l'Atalanta, in prestito, per giocare la prossima stagione con la maglia della Salernitana. Questo il comunicato ufficiale del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistro classe ’02 Matteo Ruggeri".